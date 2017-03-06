​Югорчанин погиб в ДТП в Октябрьском районе

В поселке Перегребное Октябрьского района сегодня около 15:40 ДТП унесло жизнь человека, передает пресс-служба окружного управления МВД.

На дороге столкнулось два автомобиля. «По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем «КАМАЗ», — отмечают представители УМВД. — В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте, пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован».

Полицейские в ближайшее время установят причины и обстоятельства трагедии.