​Экс-депутат от «Справедливой России» рассказал о проблемах в региональном отделении партии в Югре

Депутат Думы Югорска Антон Пантин на личной странице в Facebookопубликовал открытое обращение к лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову и сообщил о том, что покинул ряды партии еще в декабре 2016 года.

В своем заявлении он рассказал о серьезных проблемах в региональном отделении «Справедливой России», внутрипартийных конфликтах и высказал мнение о том, что виноват в происходящем депутат Государственной думы РФ Михаил Сердюк.

«После избрания М.И. Сердюка депутатом Государственной Думы РФ, РО в ХМАО-Югре погрузилось в состояние покоя, вся деятельность осуществлялась формально, для галочки и отчетов. Поэтому провал Партии на выборах в нашем округе лежит лично на председателе РО, так как за 4 года, будучи представителем государственного парламента, практически ничего полезного или продуктивного для Партии не сделал. Не оказал ни малейшей помощи соратникам на местах, в то время, как на них оказывалось серьезнейшее давление со стороны партии власти», — написал Пантин.

Он напомнил, что за последние годы ряды партии покинули несколько человек, а также спрогнозировал выход из нее и других парламентариев. «До 12 декабря 2016 года я гордо нес знамя «Справедливой России». Политика политикой, но достоинство превыше всего. Необходимо во всем оставаться нормальным, образованным и воспитанным человеком. С горечью и грустью, вынужден покинуть ваши ряды, со всеми вытекающими из этого последствиями. К большому сожалению, в сложившейся ситуации, лично у меня нет другого варианта. Тем более моральное право у меня на такой поступок есть уже давно! Ухожу в никуда. Никаких благ мне никто ни за что не предлагал. Я получил удар в спину. Чувствую себя обманутым и использованным. Это и есть мой основной и единственный мотив», — заключил парламентарий и попросил Сергея Миронова высказать его личное мнение о положении дел в региональном отделении.

Стоит отметить, что Михаил Сердюк уже дал по этому поводу комментарии ряду СМИ. В частности, порталу «ФедералПресс» Сердюк заявил, что Антон Пантин исключен из партии в прошлом году и и посоветовал обратиться за комментарием в ПНД. «Обратитесь в клинико-психологический диспансер и там вам по сумасшедшим дадут все комментарии. Его в прошлом году исключили из партии, какое отношение он к ней имеет? Врачи-психиатры — лучшие, кто прокомментирует эту ситуацию», — цитирует издание лидера отделения «Справедливой России» в ХМАО. В беседе с корреспондентом Накануне.RU Сердюк был более конструктивен. Он выразил мнение, что Пантин желает таким образом прославиться, и отметил: «Жаловаться надо было во время подготовки к выборам, когда выдвигали его. После выборов прошло полгода, ни одной жалобы, ни одного факта нарушений за это время не было. Кто через полгода говорит о каких-то существующих нарушениях в партии? Что касается его слов о проблемах с финансированием – никогда никаких проблем не было. В частности, на последних выборах всем платили, кто перерабатывал, получили премии. Мое отношение к обращению Пантина: собака лает — караван идет».