​Югра сохранила позиции в февральском рейтинге устойчивости регионов

В февральском рейтинге фонда «Петербургская политика» Югра осталась в группе регионов с высокой устойчивостью, укрепив позиции на 0,1 балла — до 7,4 балла. Соседи по «тюменской матрешке» по-прежнему входят в группу регионов с максимальной устойчивостью: у Ямала 8,2 балла, у Тюменской области — восемь баллов.

Положительно на позиции ХМАО в рейтинге сказались обсуждение губернатором Натальей Комаровой и главой «Газпрома» Алексеем Миллером участия компании в проектах по развитию региона, высокие позиции в рейтингах регионов по качеству жизни, эффективности государственной поддержки малого бизнеса, по уровню открытости бюджетных данных, а также 76-79-е место по уровню зарегистрированной безработицы по данным Росстата. Кроме того, позитивно сказались спортивные достижения: пятое место по волейболу в Рейтинге командных игровых видов спорта; второе место по мини-футболу; 2-3–е место по водному поло

Отрицательными событиями февраля стали пресс-конференция в Москве экологов и представителей коренных малочисленных народов Севера в защиту природного парка «Нумто» от нефтедобычи, проверка по инициативе губернатора Натальи Комаровой соблюдения законодательства директором департамента ЖКХ и энергетики Егором Ковальчуком, возбуждение уголовного дела в отношении замглавы администрации Радужного Сафуры Курбановой по подозрению в получении взятки, задержание чиновниц жилищного отдела мэрии Сургута по подозрению в получении взятки, обыски в редакции «Общественного телевидения Югры», а также пожар в многоквартирном жилом доме в поселке Приобье Октябрьского района.