​Мокрый снег и сильный ветер: синоптики предупреждают югорчан о неблагоприятной погоде

В понедельник, 6 марта, в Югре местами ожидается сильный ветер порывами до 11-16 метров в секунду, снег и мокрый снег, а также слабые гололедные явления. По прогнозу Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дневные температуры составят +3,-2 ºС, местами до минус 8 ºС.

7 и 8 марта в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, ожидаются метель и гололедные явления. Температура ночью составит минус 1-6 ºС, при прояснениях — до минус 16 ºС, днем -3,+2 ºС, местами до минус 8 ºС. 8 марта температура ночью опустится до минус 16 ºС, при прояснениях — до минус 25 ºС, днем — минус 6-11 ºС, местами — до минус 17 ºС.