Фильм о социальных предпринимателях Югры представили в Ханты-Мансийске

Презентация многосерийного фильма о социальных предпринимателях России прошла накануне в Ханты-Мансийске в рамках Дня семьи — специального проекта XV Международного фестиваля кинематографических дебютом «Дух огня».

Как передает admhmao.ru, «Дело жизни» станет национальным кросс-медиа проектом, однако в чем это будет проявляться, пока не объясняют: работа только стартовала. Его генеральный продюсер Никита Тихонов-Рау рассказал, что первый фильм повествует об Архангельской области, а второй посвящен ХМАО. Всего планируется снять 12 серий.

«Для меня большое счастье уже в третий раз приезжать в Ханты-Мансийск, — отметил он. — Впервые я был в окружной столице на форуме «Социальный конструктор Югры» — месте, где рождаются новые крутые и модные социальные проекты, которые меняют к лучшему жизнь в вашем замечательном регионе. Второй визит — съемка кино про социальные проекты в автономном округе. И в третий раз — сейчас на МФКД «Дух огня», чтобы показать премьеру фильма «Дело жизни. Югра», посвященного социальному предпринимательству, людям, которые являются своего рода «миссионерами».

В центе фильма — четыре жителя Югры. Трое из них, кстати, были на презентации.