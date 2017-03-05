​В Югре стартовал международный кинофестиваль «Дух Огня»

Свой юбилейный, 15-й сезон открыл международный фестиваль кинодебютов «Дух Огня» в КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске.

Традиционно старт был дан президентом фестиваля Сергеем Соловьевым, который отметил участие окружных властей. «Я с огромным уважением отношусь к уму и таланту НатальиКомаровой, руководителя этого региона, потому что она сумела не только сохранить фестиваль, но и сделать его лучше», — заявил он.

«За 15 лет, что проходит фестиваль, Югра стала киноиндустриальным регионом: в разы выросло количество кинотеатров, дважды в месяц каждый житель Югры ходит в кино, — рассказала Наталья Комарова, ее слова приводит admhmao.ru. — Только в прошлом году было открыто девять новых кинозалов, три из них – мирового класса в Когалыме, Пыть-Яхе, Белоярском. «Дух Огня» является таким же ярким брендом Югры, как биатлон, или шахматы, а сам Ханты-Мансийск приобрел статус города, который дает молодым режиссерам и актерам дорогу в высшее кинематографическое общество».

Специальными гостями открытия стали участники II зимней Всероссийской спартакиады инвалидов, окружного профессионального конкурса оленеводов, члены клуба «САМиТ» из Нижневартовска, объединяющего талантливых молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что жюри предстоит выбрать лучшие картины из 20 представленных в конкурсной программе — восемь из них вошли в международную конкурсную программу, 12 — в российскую. В этом году судьями стали Юрий Быков, Андрей Кравчук, Михаил Брашинский, а возглавил жюри режиссер Павел Чухрай. Всего для участников предусмотрено 14 наград. Главная награда — приз «Золотая тайга» и денежная премия 600 тысяч рублей. Также ценится приз имени Александра Абдулова за лучшую мужскую и женскую роль в российском дебютном фильме.