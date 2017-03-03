​Власти Ханты-Мансийска не разрешили проводить в городе гей-парад

Администрация Ханты-Мансийска не согласовала проведение в городе гей-парада. Обращение властям направил лидер российского ЛГБТ-движения Николай Алексеев. Мероприятие планировали провести 7 марта. Активисты рассчитывали провести шествие в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России, а также два митинга.

Представители нетрадиционной сексуальной ориентации предполагали начать шествие на улице Свердлова от улицы Водопроводная, а завершить – на улице Мира. В тот же день они планировали устроить митинги на Центральной площади города, а также на площади Свободы. В каждом мероприятии заявлялось участие до 300 человек.

«Порядок рассмотрения уведомлений был соблюдён, решение принято в соответствии с законодательством Российской Федерации, - отметили в пресс-службе администрации. - Югра стала одним из многих субъектов РФ, который посетил представитель инициативной группы Николай Алексеев, организующий парадные шествия сексуальных меньшинств. Руководство Ханты-Мансийска, как и большинство других органов местного самоуправления России не удовлетворили обращение москвича».