​В Ханты-Мансийске с крыши дома сорвался рабочий, убирающий снег

В пятницу, 3 марта, в Ханты-Мансийске с крыши многоэтажки сорвался рабочий, который убирал снег. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Мужчина остался жив: падение смягчил большой сугроб, а также веревка, которой человек был привязан в качестве страховки. Однако, сообщает «Югра-ТВ», он получил очень серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника. Сейчас за его жизнь борются врачи ОКБ города.

«В ходе предварительной проверки участковым уполномоченным полиции установлено, что управляющая компания, которая обслуживает данный многоквартирный дом, заключила контракт с индивидуальным предпринимателем на очистку снега с кровли. Данный предприниматель нанял на работу выходцев из стран ближнего зарубежья. В настоящее время полицейские проводят проверку о законности пребывания на территории Российской Федерации данных иностранных граждан», - прокомментировала произошедшее начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Югре Ольга Абмайкина.