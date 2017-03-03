​Правительство ХМАО продало прибыльный актив екатеринбургской фирме

В четверг, 2 марта, правительство Югры продало 100 процнетов акций ОАО «Ханты-Мансийская аптека» за 277,2 млн руб. Активы выставлялись за 180 млн рублей при уставном капитале в 396,2 млн рублей. Лот был приобретен компанией «Уралтрейдконсалтинг», которая аффилирована с екатеринбургским бизнесменом Маликом Гайсиным, сообщает «Коммерсант-Урал». По мнению участников местного рынка, сотрудничество с производителем поможет аптечной сети выжить среди федеральных аптек-дискаунтеров.

ОАО «Ханты-Мансийская аптека» — крупная региональная аптечная сеть в ХМАО. В ее состав входят три структурных подразделения и 13 дочерних обществ, расположенных в муниципалитетах. Количество торговых точек в округе превышает 70. Доля сети на аптечном рынке ХМАО составляет около 20 процентов. Прибыль компании в 2014 году составила более 11,8 млн руб., в 2015 — 12,7 млн руб. Прибыль компании за девять месяцев 2016 года составила 13,1 млн руб. Сеть единственная в округе работает с наркотическими лекарственными средствами и льготниками.

Это первые в 2017 году торги по приватизации активов ХМАО. Также окружное правительство выставило активы ЮТЭК и «Северавтодор». Однако они дважды не состоялись из-за отсутствия заявок.