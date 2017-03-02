​Жители Ханты-Мансийска, у которых не вывозят снег из дворов, могут сообщить об этом на «горячую линию»

В администрации Ханты-Мансийска открыта «горячая линия» для горожан, куда будут приниматься жалобы на неудовлетворительную работу управляющих компаний по уборке и вывозу снега из дворов. По телефону 05 или 33-63-68 можно подать заявку на вывоз снега, узнать информацию о сроках проведения снегоуборочных работ в круглосуточном режиме.

В пресс-службе администрации города отметили, что за два дня в Ханты-Мансийске выпала почти месячная норма осадков. При обычном уровне снега в 24 сантиметра, на улицы города выпало 18 сантиметров снега. В связи с чем 1 марта на работу по уборке дорог и дворов выведено более 70 единиц техники.

«За три дня дорожные службы вывезли около 10 тысяч кубометров снега. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Главная задача в период обильных снегопадов – это максимально быстрая расчистка проезжей части от снега для обеспечения беспрепятственного проезда общественного и личного транспорта по основным магистралям города. При этом прогноз погоды не утешителен, снежный плен может затянуться еще на некоторое время. По словам синоптиков Гидрометеоцентра в ближайшие дни в окружной центр снова вернутся потепление и продолжительные снегопады», - отметили в пресс-службе.

Коммунальщики, со своей стороны, выразили готовность работать в авральном режиме из-за обильных снегопадов, но попросили автомобилистов не парковать автомобили вдоль дорог ночью.