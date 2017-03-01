​В Югре экс-директора Управления капремонта будут судить за то, что он брал взятки мебелью

В Ханты-Мансийске в суд передано дело бывшего директора окружного бюджетного учреждения «Управление капитального ремонта». Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Причем, незаконное вознаграждение он брал не деньгами.

«Следствием установлено, что вышеуказанное должностное лицо в 2010 и в 2011 годах получил через посредника взятки в виде автомобиля и предметов мебели, на общую сумму свыше 1,5 миллионов рублей, за подписание актов выполненных работ по объекту строительства в городе Нягани, которые фактически выполнены не были», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.