​В Югре выбрали победителей конкурса на лучший логотип Года здоровья

На конкурс на создание логотипа Года здоровья, который был объявлен месяц назад, от жителей Югры поступило более 30 эскизов. Путем открытого Интернет-голосования, в котором приняли участие более тысячи югорчан, были определены три лидера. Наибольшее количество голосов набрали работы Надежды Рудаковой-Березиной, Инны Маямсиной и Ирины Дарий. Организаторы конкурса приняли решение отметить призами сразу трех участников, рассказали в пресс-центре правительства округа. Памятные призы им будут вручены 16 марта в КТЦ «Югра-Классик» на расширенном заседании Коллегии департамента здравоохранения округа.

«Их идеи мы будем использовать как основу для создания официальной символики Года здоровья в Югре. Все участники конкурса получат памятные сертификаты от заместителя губернатора Всеволода Кольцова», - сообщил главный врач Центра медицинской профилактики Алексей Молостов.