​Наталья Комарова вошла в топ-15 медиарейтинга губернаторов по теме ЖКХ

Глава ХМАО Наталья Комарова находится на 13-м месте медиарейтинга губернаторов РФ по теме ЖКХ: индекс традиционно готовит «Медиалогия» на основе анализа базы из более чем 30 тысяч СМИ. На сей раз итоги подвели за январь.

Первые три места традиционно удерживают главы Москвы, Подмосковья и Татарстана, впрочем, в этот раз Андрей Воробьев сменил Сергея Собянина на вершине рейтинга: специалисты «Медиалогии» связывают это с широко освещавшимся в СМИ ежегодным программным обращением губернатора Московской области, в котором он подвел итоги работы в 2016 году.

Среди губернаторов УрФО в федеральном топе — глава Свердловской области Евгений Куйвашев: он находится на пятом месте в связи с подписанными указами о кадровых назначениях в министерстве энергетики и ЖКХ региона. Тюменский губернатор Владимир Якушев опустился в низ рейтинга — на 45-е место: публикаций по ЖКХ в январских СМИ области было немного.