​Топ-менеджмент в Югре оказался мужским делом

Анализ резюме топ-менеджеров ХМАО провела служба исследований ведущей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter. В результате специалисты выявили соотношение мужчин и женщин в высшем менеджменте.

Анализ резюме, размещённых на сайте hh.ru, показал, что на руководящих позициях в компаниях Югры работает значительно больше мужчин, чем женщин (64 процента и 36 процентов соответственно). Больше всего мужчин-руководителей работает в сфере продаж (46 процентов). В ХМАО нет ни одной сферы, где было бы больше женщин-руководителей. Даже в сфере образования и управления персоналом, традиционно «женскими», заведуют мужчины.