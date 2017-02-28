​Главы Югры и Коми подписали соглашение о сотрудничестве

На Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Югры Наталья Комарова и глава Республики Коми Сергей Гапликов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Комментируя соглашения, Наталья Комарова отметила, что в округе готовятся несколько крупных инвестиционных проектов с привязкой к Приполярному Уралу, который связывает оба региона.

«Совершая экономические шаги мы должны заботиться о том, чтобы они не оставляли экологического следа. Приполярный Урал отличает уникальная окружающая среда. Ее охрана отдельно задекларирована в нашем соглашении. Рекреационная база наших регионов должна быть использована для развития этнографического и экологического туризма. Такой интерес есть. В прошлом году туроператоры Югры разработали новый туристический маршрут, который проходит в районе горы Народной, одновременно захватывает Югру и Коми, так что туристы находятся примерно одинаковое число дней на территории обоих наших регионов. Кстати, знаменитые столбы выветривания в Коми, с которыми связана мансийская легенда, также расположены недалеко от границы с Югрой. Все это перспективное направление для нашего взаимодействия», - сказала губернатор ХМАО.

В окружном департаменте общественных и внешних связей уточнили, что сотрудничество регионов предусмотрено в области культуры и искусства, социальной защиты, труда и занятости.