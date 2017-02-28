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​Расследование декабрьской аварии под Ханты-Мансийском завершено

Четырем фигурантам предъявлено обвинение

Фото: sledcom.ru
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет объявил о завершении расследования декабрьской трагедии под Ханты-Мансийском: напомним, 4 декабря на трассе произошло ДТП, в котором погибли 12 человек, десять из которых — юные спортсмены, возвращавшиеся домой в Нефтеюганск с соревнований в окружной столице.

В итоге следствие установило вину четырех фигурантов. Так директору детской спортивной школы «Сибиряк» (все погибшие и пострадавшие дети — воспитанники этого заведения) Ирине Тарасовой предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александру Сидоруку — в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, а водителю грузовика Volvo (с которым столкнулся автобус с детьми) Раилю Саитханову — в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Последний, напомним, не имел прав управлять автомобилем: это стало поводом для заведения еще одного уголовного дела, на сей раз в Башкирии, откуда он родом. «Следователи установили, что Раиль Саитханов в июне 2016 года был лишен по решению суда водительских прав. Однако сведения о лишении его прав на управление транспортным средством в информационную систему ГИБДД были внесены только в декабре, — отмечается в пресс-релизе СКР. — В связи с этим следственным управлением по Республике Башкортостан организована и проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)».

«Согласно действующему законодательству, сопровождение автомобилем ГИБДД осуществляется при организованной перевозке группы детей автобусами от трех и более. Ни Тарасова, ни кто-либо иной по ее поручению не направили в подразделение ГИБДД уведомления об организованной перевозке группы детей. А оснований для закрытия трассы Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» по погодным или иным причинам у сотрудников ГИБДД не имелось, — объяснила и.о.руководителя следственного четвертого следственного управления Главного следственного управления СКР Светлана Петренко. — Согласно заключениям судебных экспертиз и иным материалам уголовного дела, дорожные условия в день ДТП были удовлетворительными, видимость составляла примерно 500 метров. Дорожное полотно было в нормальном состоянии, до ДТП обработано песчано-соляной смесью. Нарушений требований безопасности при ремонте и содержании автомобильной дороги не установлено».

Особо отмечается, что водитель тягача Skania 113, с которым автобус с детьми столкнулся уже после того, как врезался в Volvo, «не имел технической возможности избежать столкновения, что исключает его привлечение к уголовной ответственности».

Помимо определения роли и вины всех названных фигурантов, следствие также проверило выполнение своих обязанностей должностными лицами дорожной службы, службы, согласовавшей проезд крупногабаритной техники, сотрудников АО «Башнефтегеофизика», являвшегося собственником груза, дало юридическую оценку действиям организаторов соревнований и поездки — представителей департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», комитета по физической культуре и спорту администрации города Нефтеюганска, а также сотрудников регионального ГИБДД.

«В ходе предварительного следствия также внесены предложения по совершенствованию действующего законодательства в области организованной перевозки групп детей», — особо отмечают в Следственном комитете.

Теперь дело будет передано в суд: до этого момента потерпевшие и обвиняемые могут ознакомиться с его материалами.


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Сегодня в 09:23, просмотров: 359, комментариев: 3


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Комментарии:
Человек Железный
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Сегодня в 11:08
Так и не назвали собственника грузовиков, перевозивших негабарит.
Человек Железный
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Сегодня в 12:07
Беззубые, заискивающие перед властью журналюги! Ладно там порука, но вы же могли сделать свое расследование. Видеорегистраторы были? Почему собственник грузовиков не назван, а собственник автобуса сразу попал в СМИ? А то что водитель - лишенец прав с правами на мысли не наводит? Есть ли связь у этих перевозок с гаишниками, кто контролирует этот бизнес? Журналисты, вы ОБЯЗАНЫ отвечать на эти вопросы, а то калякаете о домах пионеров и городской среде, а сами такие же непрофессионалы.
Семихатских Человек Железный
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Сегодня в 15:04
Советую вам открыть выпуск газеты "Новый Город" №51 от 16 декабря 2016 года, первый разворот которой как раз и посвящен расследованию этой трагедии.
Поздно вы очнулись.

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