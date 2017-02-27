​Власти Югры и «Газпром нефть» определились с программой социально-экономического сотрудничества на 2017 год

Программу о социально-экономическом сотрудничестве на 2016-2018 гг. обсудили губернатор Югры Наталья Комарова и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры.

«В соглашении этого года много мероприятий, связанных с благоустройством небольших населенных пунктов, организацией деятельности летних экологических отрядов. Еще один приоритет — поддержка коренных малочисленных народов Севера. Для этого будут реализованы несколько культурных и образовательных проектов в Сургутском и Нижневартовском районах, самый большой и известный из которых – международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», — прокомментировала Наталья Комарова.

Взамен правительство намеревается рассмотреть проект по размещению в Югре центра высоких технологий добычи нефти. «Правительство Югры готово оказать компании все необходимое содействие в наращивании производственной базы в Югре», — сказала Наталья Комарова. Соглашение также предусматривает поддержку проектов по развитию научно-технического потенциала автономного округа, сотрудничество в сфере энергосбережения и взаимодействие по экологической безопасности и охране окружающей среды.

«Устойчивое развитие Ханты-Мансийского округа имеет особое значение для «Газпром нефти». Компания разрабатывает Южно-Приобское месторождение, являющееся основным драйвером роста добычи, что оказывает большое значение на социально-экономическое развитие региона», — прокомментировал итоги переговоров Александр Дюков.