​Югорчане смогут оценить эффективность органов местного самоуправления

В опросе для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, югорчане могут поучаствовать до конца текущего года, сообщает РИЦ Югра.

Все совершеннолетние жители округа могут высказать свое мнение, зарегистрировавшись на сайте www.admhmao.ru/votes/2016/. По результатам опроса будут разработаны рекомендации и меры по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также по досрочному прекращению исполнения руководителями органов местного самоуправления своих должностных обязанностей.