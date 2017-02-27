​В Ханты-Мансийском районе в ДТП пострадали три человека // ФОТО

В субботу, 25 февраля, в 18.00 в Ханты-Мансийском районе на Приобском месторождении в ДТП пострадали три человека. 24-летний водитель УАЗа допустил занос транспортного средства и, выехав на встречную полосу, врезался в «Урал». В результате аварии водитель «УАЗа» и его пассажиры 1960 и 1985 годов рождения получили телесные повреждения и были доставлены в ОКБ Ханты-Мансийска.

Всего за прошедшие сутки, по данным ГИБДД Югры, на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек погибло, десять получили травмы различной степени тяжести.

Фото: vk.com/gbdd86