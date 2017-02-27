​Наталья Комарова подпишет в Сочи важные для округа соглашения

Губернатор Югры Наталья Комарова принимает участие в работе российского инвестиционного форума «Сочи — 2017», который проходит 27 и 28 февраля. Как рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей, глава региона подпишет ряд соглашений о сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ПАО «Газпром нефть», правительством Республики Коми, Агентством стратегических инициатив.

Также состоится подписание соглашения о намерениях между Министерством образования и науки Российской Федерации, федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Республиканский государственный центр многокомпонентных информационных компьютерных сред», союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Югрой по повышению доступности образования.

Кроме того, Наталья Комарова примет участие в работе площадок «Повышение эффективности производства - национальный приоритет», «Межбюджетные отношения. В поиске равновесия», «Вузы — центры развития регионов», «Модернизация образования и потенциал развития регионов». В программе главы региона также участие в пленарном заседании «Новая региональная политика. Возможности для развития» под председательством Дмитрия Медведева. Во второй день работы форума состоится встреча председателя правительства Российской Федерации с главами субъектов РФ.

Российский инвестиционный форум – главное деловое событие для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В его работе в этом году примут участие около 4000 человек. Сочинский форум традиционно собирает на своей площадке руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, российских губернаторов, представителей деловых и научных кругов.