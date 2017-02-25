УМВД России по Югре отметило 42-летие

24 февраля 42 года назад приказом министра внутренних дел СССР Николая Щелокова было создано Управление внутренних дел Ханты-Мансийского исполкома Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся. Штатная численность на момент создания нового ведомства составляла 28 человек. Управление размещалось на улице Дзержинского в бывшем здании НКВД, построенном еще в 1932 году. Первым начальником главка стал полковник милиции Элек Пахомов.

За 42 года сменилось 7 руководителей Управления, каждый из которых внес неоценимый вклад в развитие югорской полиции. С мая 2011 года УМВД России по ХМАО – Югре руководит генерал-майор полиции Василий Романица.

Сотрудники Управления и 20 территориальных подразделений днем и ночью стоят на страже закона, охраняя покой граждан и обеспечивая правопорядок на территории округа. Профессиональная работу Югорских полицейских подтверждается и тем, что уровень преступности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре остается одним из самых низким среди субъектов Уральского федерального округа и в целом по России.

Более тысячи сотрудников югорской полиции заслуженно представлены к государственным и ведомственным наградам. Работу полицейских Югры положительно оценивает и губернатор автономного округа. Так, на коллегии по подведению итогов работы полиции в 2016 году, Наталья Комарова отметила удовлетворительные итоги оперативно-служебной деятельности ведомства.

В 2016 году на территории региона криминальная ситуация характеризовалась сокращением числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Меньше совершено убийств, краж, разбойных нападений, грабежей, угонов, умышленных поджогов имущества. В результате профилактической работы стабильной остается ситуация в общественных местах. Сократилась «подростковая» преступность. Уменьшилось количество уголовно-наказуемых деяний со стороны лиц, ранее нарушавших закон.

Руководство УМВД России по ХМАО – Югре выражает слова благодарности и признательности сотрудникам югорской полиции за ежедневный напряжённый труд по сохранению стабильной оперативной обстановки в регионе, а также ветеранам органов внутренних дел округа, отдавшим долгие годы службы борьбе с преступностью.