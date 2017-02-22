​Югорчане написали диктант на родном языке

В Югре прошёл диктант по родному языку, который уже третий год подряд проводится 21 февраля, в Международный день родных языков, сообщает ОТРК «Югра».

Организаторы выбирали текст на тему природы или птиц, который переводили на языки коренных народов Севера. Автора диктанта определяли по национальному признаку.

Помимо русского языка, на территории Югры существуют хантыйский, мансийский и ненецкий, которые, в свою очередь, делятся на множество диалектов. Чтобы сохранить эту уникальность языков и культуры народов Севера и проводятся уроки родного языка и различные образовательные акции.