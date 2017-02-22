​В Югре завершено расследование крушения вертолета под Ханты-Мансийском: обвиняемым по делу проходит погибший командир экипажа

В Югре завершено расследование уголовного дела по факту крушения вертолета Eurocopter AS-350, произошедшего 29 ноября 2015 года в районе поселка Кедровый в 65-ти километрах от Ханты-Мансийска. На борту воздушного судна, принадлежащего авиакомпании «Скол», находились командир экипажа, второй пилот и два пассажира. Все они погибли.

Фото: ural-trans.sledcom.ru

Эксперты МАК пришли к выводу, что причиной авиационного происшествия стала «потеря экипажем пространственной ориентировки в условиях ограниченной видимости и «белизны» подстилающей поверхности, что привело к неконтролируемому снижению с креном и столкновением вертолета с покрытой льдом поверхностью реки».

«В связи со смертью лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого и отказом его близких родственников от прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям, супруга командира воздушного судна ознакомлена с постановлением о привлечении погибшего в качестве обвиняемого, ознакомлена с материалами уголовного дела. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.