​Несколько жителей Ханты-Мансийска попались на уловку мошенников, желая приобрести щенка редкой породы

Несколько жителей Ханты-Мансийска обратились в полицию с просьбой найти мошенников. Все они попались на удочку злоумышленников, которые разместили на популярном сайте объявление о продаже щенка породы «померанский шпиц».

«Продавец просил предоплату за щенка редкой породы и обещал доставить его в любой город Югры. Только убедившись в том, что злоумышленник не торопится выполнять свое обещание, ханты-мансийцы поспешили в отдел полиции», - рассказали в пресс-службе МОМВД России «Ханты-Мансийский». Сумма ущерба варьируется от 5 до 75 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Отметим, что в начале года точно также обманули пятерых жителей Нягани. Тогда объявление о продаже размещали в соцсети и щенков предлагали по низкой цене.