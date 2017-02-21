​Депутаты Ханты-Мансийска будут следить за формированием бюджета образовательных учреждений

В Ханты-Мансийске создадут рабочую группу с участием депутатов городской думы, которая будет детально рассматривать, как формируются бюджеты образовательных учреждений и при необходимости вырабатывать конкретные предложения по оптимизации расходования этих средств.

Решение принято для повышения эффективности расходования бюджетных средств и развития сети образовательных учреждений города, отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В соответствии с утвержденным планом в 2017 году будет продолжена работа по оптимизации средств бюджета, предусмотренных на содержание казенных учреждений и выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями. Средства бюджета будут направляться на обеспечение деятельности 63 учреждений, в том числе 36 образовательных организаций из них - девять школ, в том числе новая школа №7, 16 дошкольных, восемь дополнительного образования детей и трех прочих организации в области образования. На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» в этом году направлены средства более 3,5 миллиардов рублей, что составляет 53 процента в структуре расходов бюджета Ханты-Мансийска», - пояснила директор департамента управления финансами Олеся Граф.