​Уровень собираемость взносов на капремонт в Югре превысил общероссийский

По данным Министерства строительства и ЖКХ РФ по итогам 2016 года уровень собираемости взносов на капремонт в Югре приблизился к 92 процентам и превысил средний показатель по стране – 85 процентов. Лидерами в этом отношении являются Когалым, Ханты-Мансийск и Югорск – собираемость взносов на капремонт здесь порядка 99 процентов. В то же время по итогам года план капитального ремонта исполнен на 91 процент - из 551 многоквартирного дома, которые планировалось отремонтировать, работы в полном объеме завершены в 501. Об этом шла речь на заседании Совета при губернаторе Югры по развитию местного самоуправления.

Причинами срыва плана называются устранение подрядчиком допущенных нарушений, длительное согласование проектно-сметной документации, а также нарушение графика производства работ.

«В некоторых муниципалитетах задержки и отставания приняли системный характер, выделю в этом негативном смысле Нефтеюганск и Нефтеюганский район, - обратила внимание Наталья Комарова. - При этом зачастую речь идет не только о недобросовестных, но и элементарно безалаберных подрядных организациях. Такие подрядчики, заменяя внутреннюю инженерную начинку дома, особенно в ванных комнатах, ведут себя как варвары, оставляют пыль, грязь, разбитую плитку и стены. Далее реакция людей. Они отказываются допускать к инженерным сетям организацию, которая проводит ремонт, если они расположены в их квартире. По сути, они блокируют проведение ремонта. А потом план не выполняется».

Глава региона нацелила коллег работать сразу по двум направлениям: информируя людей о последствиях такого отказа и одновременно контролировать действия подрядчиков.

Еще одной из проблем, возникающей при реализации программы капитального ремонта, глава Радужного Сергей Баскаков назвал нежелание строительных организаций участвовать в конкурсах на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в отдалённых районах и труднодоступных населенных пунктах. По его словам, подрядчиков отпугивают объемы работ, а также затратная транспортная схема. «Настораживает, что эти проблемы сконцентрированы только в трех из девяти районов автономного округа - Березовском, Кондинском и Ханты-Мансийском. Я, как оптимист, полагаю, что если изучить опыт других районов, то мы сможем найти способ урегулирования и этой проблемы, которая называется как системная и объективная в этих трех муниципалитетах. Есть такая надежда. Даже больше скажу, есть такая уверенность», - высказала мнение Наталья Комарова.