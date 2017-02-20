​Югра занимает второе место в России по объемам налоговых поступлений

Югра обеспечивает до 15 процентов поступлений по налогам, сборам и иным обязательным платежам в консолидированный бюджет Российской Федерации. Такие данные озвучила глава региона Наталья Комарова на заседании координационного совета по вопросам взаимодействия исполнительных органов госвласти Югры и УрФО.

«Губернатор нацелила руководителей ведомств на расширение источников доходов, рост финансовой дисциплины. Глава региона акцентировала внимание на предложении департамента финансов автономного округа в отношении транспортного налога – разработать комплекс дополнительных мероприятий по взысканию задолженности по транспортному налогу во взаимодействии с судебными приставами», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Руководитель Управления федеральной налоговой службы по Югре Ольга Литова отметила, что Югры в последние пять лет занимает первое место в УрФО и второе в России по объемам налоговых поступлений. Собираемость налогов обеспечена на уровне 99,5 процента.

«В рейтинге, который составлен аудиторской фирмой «PricewaterhouseCoopers» по уровню использования предоставленных регионам полномочий в части расширения налогооблагаемой базы, Ханты-Мансийский автономный округ занимает 2 место. В пятерку лидеров вошли Москва, Югра, Московская область, Республика Башкирия и Татарстан. В основе рейтинга как раз те мероприятия, которым в 2016 году в округе было уделено большое внимание», - рассказала Ольга Литова.