​Подросток в Пойковском упал с многоэтажки

Нефтеюганский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Югре расследует дело о смерти 13-летнего подростка в Пойковском: его тело «с признаками, характерными для падения с высоты», было обнаружено 18 февраля возле многоэтажки.

Следователи подозревают, что ребенок намеренно прыгнул с верхнего этажа: таковы предварительные данные. Особо отмечается, что семья погибшего характеризовалась положительно и никогда не попадала в поле зрения правоохранительных органов и органов системы профилактики.

Трагедия расследуется в рамках уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства». «По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выполняются допросы свидетелей, назначены криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, принимаются меры к установлению причин, побудивших подростка совершить суицид», — отмечает пресс-служба следственного отдела.