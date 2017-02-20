​Югра вошла в десятку регионов с самым высоким качеством жизни

ХМАО вошел в десятку регионов с самым высоким качеством жизни: рейтинг публикует РИА Новости. При его составлении авторы ориентировались на 72 показателя, включая уровень экономического развития, объемы доходов населения, а также обеспеченность населения всевозможными видами услуг и даже климатические особенности субъектов РФ.

Оказалось, что лидерами по совокупности этих показателей являются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В десятке также Татарстан, Краснодарский край, Белгородская и Воронежская области. Югра находится на восьмом месте: за нами в десятке Липецкая и Тюменская области. К слову, по отношению к предыдущему рейтингу округ опустился на одну позицию, поменявшись местами с Воронежской областью.

Аутсайдерами рейтинга стали Еврейская автономная область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия и Тыва.