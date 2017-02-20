​В Ханты-Мансийском районе погиб 20-летний водитель ВАЗа, влетев в железобетонное ограждение // ФОТО

В воскресенье, 19 февраля, в час ночи на 11 километре автодороги «Ханты-Мансийск – Нягань» в ДТП погиб 20-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры, молодой человек, управляя автомобилем «Лада Калина», не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия и допустил наезд на разделительное железобетонное ограждение. Он скончался на месте ДТП.

В этот же день серьезная автоавария произошла в Сургутском районе. Около 19.20 на 226 километре автодороги «Сургут – Когалым» 33-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Тиада», допустила занос транспортного средства и врезался в автопоезд КамАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель «Ниссана» и ее пассажиры 38 и 10 лет.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие дни, с 17 по 19 февраля, на территории округа зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 15 получили травмы, в том числе один ребенок.