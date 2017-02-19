В Ханты-Мансийске стартовала акция «Неделя мужества»

В рамках стартовавшей в Югре патриотической акции «Неделя мужества» Общественный совет при УМВД России по ХМАО - Югре организовал экскурсию для югорских студентов в музей центра «Патриот» в окружной столице.

Студенты Технолого-педагогического колледжа Ханты-Мансийска узнали, почему завоевание Москвы было важно для Германии, о 28 панфиловцах, о подвигах женщин-разведчиц, об асах летчиках и танкистах. В музее с экспозицией оружия времен Великой отечественной войны студентам показали модели самолетов, танков, машин и боевых орудий, которые использовались в битве за Москву.

Руководитель экскурсии Татьяна Крот подчеркнула важность патриотического воспитания молодежи: «Память – это основа совести и нравственности каждого человека, и хранить память это священный долг, прежде всего перед собой и перед потомками».

После экскурсии студенты сфотографировались с оружием советского времени.