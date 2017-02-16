​Из жилищно-коммунального управления Ханты-Мансийска уволили двух руководителей

Из жилищно-коммунального управления Ханты-Мансийска уволены заместитель директора по производству и начальник договорно-правовой службы. Еще один руководителей организации привлечены к дисциплинарному взысканию в виде выговора. В пресс-службе администрации города пояснили, что решения приняты после проведенной служебной проверки.

Она была инициирована департаментом городского хозяйства на основании обращений граждан, проживающих в многоквартирных домах в деревянном исполнении, которые находятся у них на обслуживании. «Январские морозы оголили некоторые проблемы в работе муниципального предприятия «ЖКУ». К примеру, в организации отсутствовал в период подготовки к отопительному сезону должный учёт домов, в которых требуется утепление фундамента. В связи с этим была проведена проверка на предмет эффективности их работы», - рассказал директор департамента городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска Руслан Речапов.

По его словам, в февральские морозы вся система ЖКХ вновь оказалась под серьезной нагрузкой, но Ханты-Мансийск пережил их в штатном режиме. В этот период в единую городскую диспетчерскую службу поступило 320 обращений, что является обычным показателем для коммунальных служб в любое время года. Все проблемы были локальными и касались, в основном канализации и продувом батарей в квартирах.