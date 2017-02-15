​В пятницу на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» будут ловить нетрезвых водителей

ГИБДД Югры предупреждает водителей о проведении в пятницу, 17 января, профилактического мероприятия по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре будут дежурить на автодороге федерального Р404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск».

«Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а так же формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания», - отметили в пресс-службе окружного ведомства.