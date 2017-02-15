​Югра в составе «тюменской матрешки» вошла в топ-3 самых закредитованных субъектов РФ

Жители Югры, Ямала и Тюменской области набрали кредитов на 156 миллиардов 266 миллионов 990 тысяч рублей: по данным Объединенного кредитного бюро, «тюменская матрешка» вошла в топ-3 самых закредитованных субъектов федерации по итогам 216 года. Средний чека каждого кредита — 1 052 910 рублей. Количество долгов выросло на 18 процентов по сравнению с 2015 годом, отмечают эксперты.

Больше кредитов только у жителей Москвы и Подмосковья (почти 542 миллиарда рублей) и Санкт-Петербурга и области (180 миллиардов). Также в десятке по количеству выданных кредитов — Свердловская, Ростовская, Нижегородская, Челябинская области, Краснодарский край, Татарстан и Башкортостан. На первую десятку регионов пришлось порядка 45 процентов всех выданных кредитов, в денежном выражении это 51 процент всех выдач, а всего в 2016 году было выдано кредитов на 3 триллиона 253 миллиарда 364 миллиона рублей.

Это, к слову, не только кредиты наличными: отметим, что в регионах «тюменской матрешки» они составляют чуть менее половины от общего объема выданных займов, жители берут в среднем 115 тысяч рублей. Достаточно большая часть приходится на ипотеку: в 2016 году в Западной Сибири взяли 28 437 таких кредитов на общую сумму 52 миллиарда 634 миллиона рублей, средний чек кредита — 1 850 882 рубля.

Интересно, что в Западной Сибири, при всей автомобилизированности городов, не так популярны автокредиты: мы не вошли в десятку по этому показателю. Зато мы любим пользоваться кредитными картами: в рейтинге, посвященном учету их выдачи, Тюменская область с округам находится на шестом места с 288 тысячами выданных карт, лимит которых в среднем составляет 54 тысячи рублей, а в совокупности — более 13 миллиардов рублей.