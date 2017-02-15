​Расходы на сайт органов власти Югры сократили с 300 млн до 3,5 млн рублей

В 2016 году расходы на единый официальный сайт органов государственной власти Югры удалось сократить с несколько раз — с порядка 300 млн рублей до 3,5 млн рублей. Об этом на ежегодной коллегии при департаменте информационных технологий автономного округа рассказал начальник управления телекоммуникаций, связи и телерадиовещания департамента Александр Шадрин.

В прошлом году была проведена модернизация сайта органов власти, в рамках которой его работа переведена на отечественную платформу «1С Битрикс. Управление сайтом». По словам специалистов, общие затраты, с учетом приобретения лицензий, составили 3,5 млн руб. В случае же использования старой системы управления для реализации необходимого функционала потребовалось бы дополнительно приобрести лицензии на сумму около 300 млн руб.

«Импортозамещение в нашем случае помогло не только выполнить указы российского правительства по переходу на отечественное ПО в целях безопасности, но и сократить расходы на обслуживание сайта», - цитируют Шадрина на admhmao.ru.