Грабитель из Советского попал под уголовное дело

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратился 37-летний житель города Советский. Мужчина просил привлечь к ответственности лицо, открыто похитившее у него сотовый телефон.

В ходе отработки поступившей информации, полицейскими установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 29-летний житель райцентра.

Как выяснилось, подозреваемый находился в гостях у своего знакомого в одном из домов микрорайона Солнечный города Советский. Они распивали спиртные напитки. Впоследствии к ним присоединились еще трое. У одного из присоединившихся мужчин, подозреваемый заприметил дорогостоящий сотовый телефон. Угрожая заявителю, подозреваемый открыто завладел сотовым телефоном мужчины. Тем самым причинил ущерб последнему в сумме порядка 10 тысяч рублей.

Злоумышленник был задержан полицейскими на месте совершения преступления. Свою вину в содеянном признал. Ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время в отношении мужчины следственным отделением ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Одна из санкций инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.