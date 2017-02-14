С начала года в Югре за неуплату штрафов за нарушения ПДД возбуждено более 2000 дел

За январь месяц за неуплату штрафов сотрудниками Госавтоинспекции округа возбуждено 2300 дел об административных правонарушениях. По 134 делам назначен арест и по 46 – обязательные работы. По 1030 делам уже назначены штрафы в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Напомним, что в соответствии со статьей 20.25 ч.1 Кодекса об Административных правонарушениях РФ неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Административная ответственность в случае неуплаты штрафа в установленный срок по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ наступает на 71 день, то есть по истечении 10 дней срока обжалования и 60 дней срока оплаты.

С 1 января 2017 года за некоторые административные правонарушения можно получить пятидесятипроцентную скидку, если штраф будет оплачен в течение 20 дней после вынесения постановления о нарушении.

Узнать о наличии либо об отсутствии административного штрафа, водители могут на Едином портале государственных услуг и на официальном сайте Госавтоинспекции в разделе «Банк данных исполнительных производств». Кроме того, уже сегодня реализована возможность получения водителями информации о наложенных на них административных штрафах за нарушения ПДД с помощью SMS-информирования. Такой возможностью обладают зарегистрированные пользователи Единого портала государственных услуг.

Раньше такая услуга как SMS-информирование предоставлялась по заявлению – теперь же любой гражданин, обратившийся за информацией о наложенном штрафе через портал госуслуг, может получать эту информацию на постоянной основе.