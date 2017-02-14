​Замглавы Радужного подозревается в получении взятки

Заместителя главы администрации города Радужный в ХМАО подозревают в получении взятки: как сообщает пресс-служба окружного управления СКР, уже возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что 13 февраля подозреваемая получила от представителя одной из управляющих компаний 250 тысяч рублей — за это она должна была оказать содействие в принятии жилищно-коммунальных тарифов, которые были бы выгодны УК.

Вместо этого и она, и взяткодатель попали в поле зрения правоохранительных органов: в отношении коммунальщиков также заdедено уголовное дело.