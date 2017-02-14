​Более 20 тысяч югорчан ищут работу

В поисках работы сейчас находятся более 20 тысяч жителей ХМАО, сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter: опубликованы данные по состоянию на январь этого года.

Это больше чем в прошлом году: прирост базы соискателей составил девять процентов, отмечают специалисты сайта, активнее всего ищут работу в сферах «Домашний персонал» (+49 процентов), «Спортивные клубы» (+43 процента) и «Государственная служба» (+39 процентов).

«Высокая активность соискателей может быть вызвана несколькими факторами, — прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина. — С одной стороны, очень многие решают начать новую жизнь с Нового года, с другой стороны, часть соискателей, которые откладывали поиск работы до лучших времен, решает посмотреть на рынок труда, какие появились для них предложения. Часто такие просмотры оборачиваются найденной новой работой».

Это, кстати, не пиковые значения, уверяют в HeadHunter: более всего соискателей обычно регистрируется в марте.

«Рост активности кандидатов наблюдается далеко не во всех областях, — отмечают они. — Например, работники сферы «Искусство, развлечение, масс-медиа», специалисты по добыче сырья и административные служащие не спешат менять работу в начале года. Рост резюме в этих профобластях составил всего один процент по отношению к прошлому году».

Многие соискатели ожидают зарплату на уровне 65 тысяч рублей: это средний показатель по Югре. 40 процентов были бы рады получать 30-50 тысяч рублей в месяц.