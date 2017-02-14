​В Ханты-Мансийске пройдут соревнования по спортивному танцу на Кубок губернатора Югры

В Центре развития теннисного спорта Ханты-Мансийска 18 и 19 февраля пройдут соревнования по танцевальному спорту «Кубок Губернатора Югры». «В рамках мероприятия впервые в югорской столице пройдет Первенство Уральского федерального округа в категории юниоры-2 10 танцев, а также состоится I этап окружного Фестиваля спортивного танца «Гран-при «Звезда Югры»», - рассказали в окружном департаменте физкультуры и спорта.

В окружном центре соберутся несколько сотен танцоров из разных городов Уальского федерального округа и муниципальных образований региона. Свое мастерство они продемонстрируют перед судейской коллегией международной и всероссийской категорий. В течение двух конкурсных дней участникам предстоит состязаться в европейской и латиноамериканской программах. Судейская бригада выявит победителей среди детей, юниоров, молодежи и взрослых танцоров.

Открытие турнира запланировано на 18 февраля в 17:00, после завершения церемонии выступят танцевальные коллективы, достигшие вершин спортивного бального танца, которые дадут мастер-класс для молодого поколения.