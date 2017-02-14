Наталья Комарова встретилась с экспертами Центра стратегических разработок Алексея Кудрина

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с экспертами Алексеем Праздничных и Никитой Поповым Центра стратегических разработок (ЦСР), возглавляемого Алексеем Кудриным. Они обсудили вопросы повышения эффективности государственного управления и совершенствования межбюджетных отношений.

В окружном департаменте общественных и внешних связей подчеркнули, что Югра стала первым регионом, который посетили эксперты Центра стратегических разработок в рамках подготовки программы развития российской экономики «Стратегия развития России с 2018 по 2024 год». К разработке Стратегии приступили по поручению президента страны Владимира Путина. Ее цель — найти адекватный выход из сложившейся в российской экономике ситуации, характеризующейся снижением уровня жизни населения.