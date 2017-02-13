​Жительница Кондинского района едва не погибла от паралича в холодном доме в одиночестве

О примечательном случае в Кондинском районе стало известно сегодня. Как передает районный отдел МВД России, история началась с того, что к полицейскому, который совершал профилактический обзор административного участка, обратилась жительница. Она рассказала, что ее престарелая соседка вот уже пять дней как не выходит из дома: дорожки к нему замело, дым из трубы не идет, однако зажжен свет.

Участковый Евгений Тюрьмин отправился к дому. Оказалось, что он заперт изнутри. Полицейский вызвал сотрудников скорой помощи, МЧС и ЖКХ, вместе они открыли дверь и обнаружили, что хозяйка лежит на полу в холодном доме, температура которого не превышала минус трех градусов. Медики выяснили, что женщину несколько дней назад парализовало. При транспортировке ее в больницу полицейский услышал, как она очень тихо позвала сына.

Пришлось вернуться и осмотреть дом в поисках сына: его нигде не было. Соседи помогли рассказом, что женщина время от времени уносила сумки с кастрюльками в специнтернат, где содержится ее душевнобольной сын. Евгений Тюрьмин определил, в каком направлении уходила хозяйка дома, и вскоре обнаружил дом, где находился ее сын. Он был открыт, вещи в нем были разбросаны. Электричества не было, печь не топилась, в доме была практически уличная температура.

Как выяснили вызванные медработники, мужчина в силу своего состояния не мог позаботиться о себе — ноги его были обморожены.

Сейчас и 70-летняя женщина, и ее 40-летний сын находятся в реанимационном отделении районной больницы. Судя по всему, полицейский Евгений Тюрьмин появился на месте в самый последний момент: по отзывам врачей, если бы не он, жизнь обоих оборвалась бы вскоре.