​III окружной фестиваль спортивной акробатики в Ханты-Мансийске посетили Наталья Комарова и Всеволод Кольцов // ФОТО

В воскресенье, 12 февраля, в Ханты-Мансийске состоялся III окружной фестиваль спортивной акробатики, в котором приняли участие более 150 ребят из Нефтеюганска, Югорска, Лангепаса, Ханты-Мансийска и города Покачи. Поддержать участников фестиваля пришли губернатор Югры Наталья Комарова и заместитель главы региона Всеволод Кольцов, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Мероприятие прошло в формате спортивно-художественного шоу «Щелкунчик и сказочный бал». Один из номеров юные акробаты посвятили детям, чьи жизни унесла роковая авария, произошедшая 4 декабря 2016 года. В его постановке приняли участие четверо ребят, которые выжили после страшной трагедии. «Это номер о жизни, номер о торжестве детства и свободы», - отметила руководитель студии акробатики «Олимп» города Ханты-Мансийск, член общественной организации «Федерация спортивной акробатики Югры» Галина Каленская.

В конце фестиваля Наталья Комарова пообщалась с ребятами и поблагодарила их за труд и целеустремленность. «Вы молодцы! Так держать!», - сказала глава региона, пожав каждому руку и пожелав дальнейших успехов.

Фото: admhmao.ru