​Магнус Карлсен не примет участия в командном чемпионате мира по шахматам в Ханты-Мансийске

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен не войдёт в состав своей сборной на командный чемпионат мира по шахматам, сообщает Championat.com. Международный турнир состоится в столице Югры с 17 по 28 июня в Ханты-Мансийске. Обладатель мировой шахматной короны в этом время примет участие в парижском этапе Grand Chess Tour, который стартует 21 июня.

«Это грустно, потому что для сборной Норвегии это был единственный шанс, который может не представиться ещё долго. Но Магнус заявлен на серию турниров Grand Chess Tour, а выступать и там, и там невозможно», — приводит комментарий Эспена Магдестейна, менеджера Карлсена, Matt og Patt.