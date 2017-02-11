​В Ханты-Мансийске на региональном спортивном фестивале почтят память погибших в ДТП нефтеюганских спортсменов

В воскресенье, 12 февраля, в Ханты-Мансийске в Центре развития теннисного спорта пройдет III Региональный спортивный фестиваль акробатики. В этом году силами спортсменов и тренеров, солистов и творческих коллективов Югры состоится спортивно-художественное представление «Щелкунчик и сказочный бал», посвященное памяти жертв автокатастрофы, произошедшей 4 декабря 2016 года. Начнется мероприятие в 13.00, вход на него свободный, сообщили в пресс-службе ОКБ Ханты-Мансийска.

Напомним, в конце февраля в в Нефтеюганске в КЦ «Обь» прошло традиционное новогоднее шоу «Сказочное путешествие Щелкунчика», которое в этом году посвятили памяти 12-ти погибших в ДТП под Ханты-Мансийском спортсменов. Шоу было подготовлено отделением акробатики СОШ «Сибиряк», клубом аэробики «Грация», отделением аэробики спортивной школы «Спартак» и вокальным ансамблем «Юганочка». «По многочисленным свидетельствам зрителей, это был лучший из лучших шоу-концертов, которые когда-либо проходили на сцене культурного центра», - отметили в городском паблике «Это Юганск, детка».

Напомним, 4 декабря 2016 года в Ханты-Мансийском районе автобус, в котором возвращались нефтеюганские акробаты с окружных соревнований домой, попал в страшное ДТП. В столкновении с грузовым тралом погибли 12 человек.