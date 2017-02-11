​Из Тюмени запустят дополнительный рейс в Ханты-Мансийск

Обновленный аэропорт «Рощино» расширяет маршрутную сеть. Такую задачу поставил перед транспортным управлением ГУС и авиаузлом губернатор Тюменской области Владимир Якушев, сообщает пресс-служба главы региона. Особое внимание уделят обеспечению устойчивой авиасвязи с соседними регионами.

«Важно организовать для жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов удобные стыковочные рейсы, чтобы они без дискомфорта и больших ожиданий могли добираться в разные точки страны и мира», - нацелил губернатор ответственных за это направление.

С 1 мая 2017 года «ЮТэйр» добавляет еще один ежедневный перелет по маршруту Тюмень-Ханты-Мансийск-Тюмень: в окружную столицу из областного центра можно будет улететь утром, а вечером вернуться обратно. Добавится еще один рейс и в ямальский Ноябрьск – его будет выполнять АК «Ямал». Оба дополнительных рейса будут субсидироваться из областного бюджета.

Большие планы по полетам из «Рощино» на новый летний сезон у авиакомпании «Ямал». С 1 мая перевозчик планирует осуществлять субсидированные рейсы в Казань (3 раза в неделю) и Нижний Новгород (2 раза в неделю), также «Ямал» полетит в Краснодар, Минеральные Воды и Сочи – эти рейсы будут выполняться два раза в неделю. Из Тюмени также можно будет улететь в Самару и Ростов: этот стыковочный рейс будет выполняться три раза в неделю.

Как сообщалось ранее, в 2017 году планируется открыть регулярные рейсы в Турцию - Стамбул и Анталию, в Салоники, увеличить рейсы на московском направлении, открыть рейс S7 Airlines в Новосибирск – кстати, по итогам прошлого года новосибирцы стали летать в Тюмень в 11 раз чаще. В планах - проработка организации полетов в Казахстан (Астана, Алматы), Китай (Урумчи, Пекин), Киргизия (Бишкек, Ош).