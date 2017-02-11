​Югорчане предлагают оборудовать остановочные комплексы теплыми павильонами и построить в городах новые спортивные площадки

Жители Югры активно участвуют в формировании планов мероприятий сразу нескольких проектов, реализуемых в округе. Так, к обсуждению Марафона благоустройства территорий населенных пунктов округа подключилось более 40 активных жителей, рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Например, жительница Ханты-Мансийска предложила установить в городах округа тёплые автобусные остановки со скамейками для отдыха, терминалами, банкоматами и небольшими торговыми павильонами, оснащенные отоплением и кондиционерами и с большими панорамными окнами, внутри павильона с мониторами для видеопросмотра маршрутов автобусов и мониторинга движения пассажирского транспорта в целом.

Ключевая тема большого количества сообщений, поступивших от граждан, - благоустройство дворовых и придомовых территорий. Жительница Советского района Юлия Кочурова просит благоустроить дворовые территории в с.п. Алябьевский. Также югорчане активно выступают с предложениями о создании в муниципалитетах новых спортивных площадок, мест для активного отдыха и досуговых центров.

«Думаю, что летние открытые танцевальные площадки - замечательный способ объединения сельчан, а кроме того это возможность открыть таланты - можно танцевать под живую музыку, исполняемую молодежными группами или оркестрами», - предлагает жительница Нефтеюганского района Елена Плаксина.

В другом сообщении предлагается предусмотреть в план мероприятий по обустройству города и района строительство автомобильной спортивной площадки: «Ханты-Мансийску катастрофически не хватает места, на котором могли бы оттачивать навыки любители автоспорта. Создание такой площадки позволило бы увести из городской черты шумные автомобили, а молодежи - дать возможность с пользой проводить время, занимаясь своими авто, соревнуясь. Создание такой площадки первый шаг к городскому автодрому - новому туристическому бренду округа».