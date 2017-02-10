​Жители ХМАО оказались ценителями пива и шампанского

Жители Югры ценят пиво и шампанское и холодны к вину и водке: таковы данные Росстата, которые проанализировало издание Griffon.

«Согласно данным Росстата, в 2016 году в России было продано 10 млрд 675 млн литров спиртных напитков, — пишут авторы материала. — Griffon посмотрел, как различаются алкогольные предпочтения россиян по регионам — где покупают больше всего пива, водки, вина и шампанского. Рассчитаны подушевые показатели по данным Росстата о совершеннолетнем населении по состоянию на 1 января 2016 года и сведениям о количестве проданного алкоголя за январь-сентябрь 2016 года».

Итак, оказалось, что шампанское наиболее популярно в Москве и на Дальнем Востоке, вино — на Северо-Западе, а водка — на Сахалине.

Югра в списках лидеров потребления вина и водки не значится, а вот в «пивном» и «шампанском» рейтинге мы есть: по потреблению пива мы оказались на седьмом месте (на душу населения тут выпивается 67,55 литра напитка в год!), шампанского — на восьмом месте (1,94 литра в год на душу).

Кликните для увеличения