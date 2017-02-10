​Медиарупор правительства Югры вошел в пакет бесплатных и обязательных общедоступных телеканалов

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию выбрала обязательные общедоступные телеканалы Уральском федеральном округе. На территории ХМАО право занять «21 кнопку» досталось окружной телерадиокомпании «Югра». Именно это СМИ соответствовало всем необходимым критериям, которые предъявляет федеральное ведомство: продукция содержит не менее 75 процентов телепрограмм национального производства и транслируется на территории проживания не менее 50 процентов населения субъекта РФ.

Предполагается, что победитель конкурса будет осуществлять вещание вслед за телеканалами, входящими в состав первого и второго цифрового мультиплексов. В их числе - «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ центр», «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ». В отличие от перечисленных каналов эфир регионального вещателя, который займет «21-ю кнопку», нельзя будет смотреть в цифровом формате – транслировать его будут только кабельные операторы, при этом в обязательном порядке.