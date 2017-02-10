​В Ханты-Мансийске пьяный водитель устроил ДТП

В Ханты-Мансийске 36-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП. Управляя автомобилем ВАЗ-21213, двигаясь по Тобольскому тракту, он превысил скорость, не учел дорожно-метеорологические условия и допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан».

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. В ходе химико-токсикологического исследования установлен факт алкогольного опьянения водителя ВАЗа, - рассказали в пресс-службе УМВД Югры. - Виновник ДТП, уже не в первый раз попадает в поле зрения стражей порядка. Так в 2014 году за управление автомобилем в состоянии опьянения, он был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в сумме 30 000 рублей и лишения права управлять транспортным средством сроком на 1 год и 6 месяцев».

Сейчас в отношении злостного нарушителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде штрафа до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

В городской полиции отметили, что с начала года на территории обслуживания ОГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский» зафиксировано более 10 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.